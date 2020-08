LaLiga si schiera col Barcellona, ma Messi non si presenta ai test: è rottura totale

Nuovo capitolo di una saga quasi infinita. La giornata cruciale ha segnato la frattura totale tra il Barcellona e Lionel Messi. El Diez non ha risposto alla convocazione fissata nella mattinata: niente test per l'argentino, atteso alla Ciutat Esportiva alle ore 10.15. Un gesto che ha scatenato le ire del Barcellona, ma che al tempo stesso ha fatto intervenire anche LaLiga: il presidente Tebas ha diramato un comunicato in cui spiegava la situazione contrattuale tra le parti, dando praticamente ragione al Barcellona. Perdere Messi sarebbe un colpo incredibile per tutte le realtà coinvolte.