Lazio, Immobile e i 35 gol: ma che fatica quando c'è 'l'obbligo' di segnare

"Io odio quando devo fare per forza gol, non mi va giù: ma oggi dovevo farlo": queste le parole di Ciro Immobile al termine della sfida contro il Brescia. Il numero 17 ha trovato il gol nonostante un ottimo Andrenacci, riuscendo ad arrivare a quota 35 reti in campionato, staccando Lewandowski nella classifica della scarpa d'oro. La Lazio vince 2-0 grazie ad un super Correa (autore di un assist e del gol che ha sbloccato la partita), agganciando l'Atalanta e portandosi a -1 dall'Inter. Il secondo posto verrà deciso con una volata all'ultima giornata, ma visti i passaggi forzati verso Immobile, l'obiettivo della Lazio contro il Napoli sarà quello di far battere il record di Gonzalo Higuain al proprio bomber.