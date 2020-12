Lazio sulle gambe, le zone nobili si allontanano e il calendario ora fa paura

Una Lazio che non riesce a vincere contro il Benevento, che resta lontano dalla zona Champions League e che ogni probabilità domani si allontanerà sempre più. 18 punti in 12 partite, mai così male nell'era Simone Inzaghi. Per risalire a una partenza simile bisogna tornare indietro di cinque anni, era Pioli. Per una partenza peggiore risaliamo a Petkovic, con 16 punti nel 2013/14. Non basta Ciro Immobile, che segna un gol capolavoro al "Vigorito". La rete numero 142 in Serie A, che gli permette di entrare nella Top 30 dei marcatori all time agganciando Zlatan Ibrahimovic. La risposta di Schiattarella poco prima della fine del primo tempo spezza le gambe dei biancocelesti, incapaci di reagire e praticamente inconcludenti per tutta la ripresa. Si salva dalla mediocrità Pepe Reina e il che è tutto dire. A fine partita Simone Inzaghi evidenzia quanto sia usurante giocare ogni tre giorni. Lo dimostra non solo la prestazione contro il Benevento, ma anche gli infortuni subiti nella sfida precedente contro il Verona. E adesso, prima della mini-pausa, due incontri tutt'altro che semplici: Napoli e Milan sono dietro l'angolo.