Le grandi manovre dell'Atalanta, da Harit a Brekalo, passando per Piccoli e Mattiello

L'Atalanta non si ferma davvero più. Sempre più vicino Lammers del PSV Eindhoven, in un'operazione costata 9 milioni di euro, si continua a scandagliare il mercato offensivo. Così oltre a Amine Harit c'è Josep Brekalo come possibile opzione. Un intermediario è in Germania per capire quale può essere il da farsi per entrambi.

Intanto c'è anche il mercato in uscita. Piccoli e Mattiello domani sosterranno le visite mediche con lo Spezia, mentre a pochi km, a Genova, può arrivare Melegoni, dopo che il Grifone sorpassato il Parma con un prestito con obbligo di riscatto. Infine questione Reca: a meno di offerte importanti, resterà alla corte di Gasperini per cercare di convincerlo.