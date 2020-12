Le parole d'amore di Paratici per Pogba. Si accendono i riflettori per uno scambio con Dybala

Potrebbe essere un gennaio con il botto per la Juventus. Perché le parole di Paratici nei confronti di Pogba sono sembrate un atto d'amore per gli osservatori francesi, anche in virtù della panchina che Solskjaer gli ha riservato per l'ultima partita del girone. Lo stesso tecnico norvegese non ha avuto parole dolci per Raiola, reo di avere parlato del futuro del transalpino prima dell'ultima del girone.

Così si scaldano i motori per un possibile scambio fra Dybala e Pogba, con la Joya che finirebbe allo United e Paul che tornerebbe a Torino dopo cinque anni dal suo addio. Anche Zidane vorrebbe inoltrare un'offerta ma la dirigenza al momento non è di questo avviso.