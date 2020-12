Le probabili formazioni dell'11esima giornata di Serie A

Dopo il successo di ieri del Sassuolo sul Benevento per 1-0, oggi la Serie A torna in campo con 3 partite, in attesa delle 6 in programma domenica. Queste le probabili formazioni:

CROTONE-SPEZIA - Sabato, ore 15.00 all'Ezio Scida

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Benali, Molina, Reca; Messias, Rivière.

Allenatore: Stroppa.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

TORINO-UDINESE - Sabato, ore 18.00 al Grande Torino

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.

Allenatore: Giampaolo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu.

Allenatore: Gotti.

LAZIO-HELLAS VERONA - Sabato, ore 20.45 all'Olimpico

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Fares; Immobile, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Barak, Veloso, Dimarco; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine.

Allenatore: Juric.

CAGLIARI-INTER - Domenica, ore 12.30 alla Sardegna Arena

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Darmian; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Conte.

ATALANTA-FIORENTINA - Domenica, ore 15.00 al Gewiss Stadium

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery.

Allenatore: Prandelli.

BOLOGNA-ROMA - Domenica, ore 15.00 al Renzo Dall'Ara

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

NAPOLI-SAMPDORIA - Domenica, ore 15.00 al Diego Armando Maradona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabiàn; Politano, Mertens, Insigne; Petagna.

Allenatore: Gattuso.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella.

Allenatore: Ranieri.

GENOA-JUVENTUS - Domenica, 18.00 al Luigi Ferraris

GENOA (4-4-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Sturaro, Radovanovic, Pellegrini; Pjaca, Scamacca.

Allenatore: Maran.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

MILAN-PARMA - Domenica, ore 20.45 al Giuseppe Meazza

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz, Rebic.

Allenatore: Pioli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Brunetta.

Allenatore: Liverani.