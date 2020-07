Lecce con un piede in Serie B. Ma i prossimi quattro impegni sono ancora alla portata

Una sconfitta che fa male per il Lecce, perché arrivata in uno scontro diretto e perché avvenuta tramite "gollonzo". Fabio Liverani non ha cambiato la sua filosofia, scegliendo di aggredire l'avversario, giocando come sempre in attacco a prescindere. Fra i giocatori che hanno brillato particolarmente il ceco Barak, abile negli inserimenti e spesso pericoloso nel gioco aereo. Peccato per i problemi della batteria attaccanti: Babacar si è infortunato dopo mezz'ora, Lapadula viene da un mese di stop per infortunio. Mancosu manda alle stelle un rigore e poi trova un gol fortunoso, un cross sbagliato che va a depositarsi in rete. Ma proprio quando sembra che la fortuna decida di aiutare i salentini ecco che arriva la beffa con un tiro avversario che centra la schiena di Gabriel e si deposita in rete. Fabio Liverani è convinto che la salvezza sia ancora possibile, soprattutto se si vincono tre partite su quattro. Gli avversari sono alla portata: Brescia (in casa), Bologna (in trasferta), Udinese (in trasferta) e Parma (in casa).