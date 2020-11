Leiva torna in gruppo. Ma in casa Lazio restano d'attualità il caos tamponi e il caso Luis Alberto

Ciro Immobile e Thoma Strakosha sono ancora in isolamento a casa. Lucas Leiva, invece, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. In casa Lazio si prova lentamente a tornare alla normalità, almeno per quel che riguarda il campo, dopo il caos tamponi delle ultime settimane. Una vicenda che certamente non ha ancora visto la parola fine, con la Procura federale che sta preparando delle convocazioni dei tesserati biancocelesti per provare a fare ulteriore luce sull’eventuale mancata bolla dopo le positività dei tre giocatori di cui sopra. Il tutto in attesa di possibili novità dalla Procura della Repubblica di Avellino.

Come non bastasse, nelle ultime ore ha fatto irruzione sulla scena anche il caso Luis Alberto, che nei giorni scorsi aveva criticato duramente la società a commento dell’acquisto del nuovo aereo del club. Il presidente Lotito e il ds Tare si sono sentiti toccati dalle parole al veleno dello spagnolo e il direttore della comunicazione del club ha preannunciato interventi verso il giocatore: la strada più probabile, oggi, sembra quella della multa e di un’esclusione alla ripresa col Crotone.