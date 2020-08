Lione in semifinale di Champions: il rilancio di Garcia, il fallimento di Guardiola

vedi letture

Il fallimento di Pep Guardiola nei progetti del Manchester City è tutto nei quattro anni in Champions League sotto la sua guida. Questa sera il Manchester City è uscito per il terzo anno consecutivo ai quarti di finale. E se consideriamo anche l'uscita nel 2017 agli ottavi, contro il Monaco, il flop è completo. Non c'era storia, sulla carta, in questo quarto di finale contro il Lione settimo in classifica in Ligue 1. Non ce ne sarebbe stata anche per la Juventus, anch'essa eliminata dagli uomini di Garcia. Eppure, l'ex Roma ha incartato il re del "Tiki Taka" con il tanto bistrattato "difesa e ripartenza" a rendere il dominio del City nel possesso palla e nelle conclusioni solo un'inutile statistica. Tre reti segnate dai francesi su tre ripartenze: prima Cornet, poi una doppietta di Dembélé e rendere inutile il pari di De Bruyne. Lione in semifinale dopo dieci anni, Guardiola che inizia a non essere poi così solido sulla panchina del City.