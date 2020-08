Lionel Messi può davvero arrivare a Milano? Moratti tifa Inter, il padre si avvicina

Può essere davvero una ripetizione dell'estate 2018? Due anni fa, a luglio, arrivò Cristiano Ronaldo. Stavolta è Lionel Messi il centro del mondo interista, con Massimo Moratti come primissimo sponsor dell'operazione, lui che aveva preso Ronaldo anni fa proprio dal Barcellona. Un ulteriore indizio, non una prova, sono gli affari milanesi del padre, che ha preso un ufficio davanti alla sede dell'Inter, aprendo anche partita iva nominale. Un segnale?

In Spagna non sono sicuri della permanenza della Pulce, al netto della sicumera messa in campo dal presidente Bartomeu, convinto di poterlo trattenere anche dopo l'8-2 subito dal Bayern Monaco. I membri del direttivo del Barcellona fanno eco al presidente, ma Ronald Koeman non può confermare la certezza di trattenerlo, anche perché appena arrivato. "Parlerò con lui, come con altri", le parole del tecnico.