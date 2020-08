Lo sfogo di Conte, il giorno dopo: niente esonero, i possibili risvolti futuri e tutte le reazioni

vedi letture

"Penso che sia giusto guardare in casa nostra, aver fatto 83 punti vuol dire aver lavorato bene e dato tutto, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto in alcune zone del campo. Mi dispiace, però, perché ho visto attaccare l'Inter in maniera brutta, ho visto attacchi gratuiti per i calciatori e per me. Non mi è piaciuto, c'è stata poca protezione da parte del nostro club". All'indomani del vulcanico post-partita di Atalanta-Inter, il durissimo sfogo di mister Antonio Conte l'ha fatta sicuramente ancora da protagonista. Tra reazioni della stampa, possibili risvolti in chiave futura (da scartare per il momento l'esonero) e ulteriori dichiarazioni dello stesso tecnico pugliese.

Ecco, quindi, le principali notizie relative al malumore di Conte pubblicate da TMW nelle ultime 24 ore:

Repubblica.it - Conte ha nostalgia della Premier League. L'Inter non pensa all'esonero - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Niente dimissioni, ma 4 condizioni per andare avanti: ecco cosa Conte chiede all'Inter - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Panorama - Inter, tutti i motivi del malessere di Antonio Conte - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Inter, Conte polemico: "Partivamo da -26, abbiamo chiuso a -1 e qualcuno ci ha ammazzati..." - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

VIDEO - Conte si sfoga: "Troppi attacchi e poca protezione dal club. Godiamoci gli 82 punti" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Inter, Marotta pronto a puntare su Allegri se Conte dovesse lasciare - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Inter, Aldo Serena sullo sfogo di Conte: "Vuole mano libera e i giocatori che ha chiesto" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Marani: "Conte, sfogo sbagliato. Aveva la possibilità di vincere, non so se ce l'avrà fra un anno" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Condò: "All'Inter ci sono due anime: Conte ieri ha fatto capire che così non si vince" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!