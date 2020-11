Lo Spezia gioca a calcio e non molla mai: secondo pari consecutivo e 10 punti in classifica

Ormai lo abbiamo capito, lo Spezia vuole salvarsi giocando a calcio. La squadra di Italiano sembra riuscirci anche bene: dopo il vantaggio i liguri hanno subito la rimonta del Cagliari, ma non si sono mai tirati indietro fino al 2-2 ottenuto in pieno recupero. Secondo pareggio consecutivo dopo lo 0-0 contro l'Atalanta, dieci punti in classifica e una salvezza non impossibile per Nzola e compagni.

SPEZIA D'ASSALTO - I primi 45' sono il manifesto di questa squadra: 4-3-3 e tanto spettacolo, con verticalizzazioni e giocate veloci per i tre attaccanti. Risultato? Gol di Gyasi e primo tempo chiuso in vantaggio sul campo del Cagliari. Le disattenzioni - soprattutto nella ripresa - non sono mancate, ma il credo collettivo ha permesso di agguantare un risultato meritatissimo. La classifica dopo 9 giornate parla chiaro, lo Spezia può salvarsi attraverso il gioco e l'intensità. D'altronde il campo non mente mai.