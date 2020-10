Lotta scudetto, Pedro e il nuovo ds: tutte le parole di Fonseca prima di Roma-Fiorentina

Tanti gli argomenti affrontati da Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla viglia del match contro la Fiorentina: “Inserimento della Roma per lo Scudetto? Come dico sempre Juve e Inter sono le favorite al titolo e non credo questo sia cambiato - ha detto in conferenza stampa -. Poi ci sono le altre squadre e la Roma vuole fare meglio dello scorso anno”, ha assicurato. “Pedro e Ibra ancora decisivi? In Italia non si guarda all'età dei giocatori, ma alla qualità. Negli altri paesi si dice che a una certa età sono vecchi. Vedo tanti giocatori con 33 o 39 anni ed è positivo guardare la qualità e non la condizione fisica".

La Roma appare in condizioni migliori rispetto alla passata stagione: “Ci conosciamo maggiormente rispetto a un anno fa, le intenzioni sono più chiare. Abbiamo fiducia nel nostro modo di giocare, è normale che una squadra che lavora insieme da più tempo vada meglio. Oggi siamo una squadra diversa rispetto a quella dell'inizio dell'anno scorso. Il nuovo ds? Non voglio parlare più di questo. Boto? Non parlo di persone che non lavorano qui con noi”.

Infine chiosa sul match contro la Fiorentina: “È una rande squadra, hanno preso molti giocatori di qualità, molti giocatori con esperienza. Hanno molte soluzioni, giocano molto bene e sarà una partita difficile. La Fiorentina, per me, può arrivare tra le prime 7".