Luis Suarez, le fake news e la base d'accordo con la Juventus. In attesa dell'esame d'italiano

Altra giornata di attesa per la Juventus, per ciò che riguarda la trattativa per arrivare a Luis Suarez. Nel pomeriggio di ieri il Pistolero, con toni criptici, aveva scritto sui social un messaggio sibillino: "Mentre escono fake news, io sorrido". Un messaggio interpretabile che in molti hanno immediatamente collegato al suo passaggio alla Juventus. Niente di tutto ciò, la trattativa coi bianconeri non è a rischio. Le fake news a cui si riferiva l'uruguaiano erano tutte rivolte alle presunte richieste esose verso il Barça per la buonuscita. Un punto su cui le parti stanno ancora trattando, ma che verosimilmente sarà risolto nelle prossime ore.

Dettagli e ultimi ostacoli - I colloqui con la Juventus sono proficui oramai da giorni: fra Suarez e il club bianconero esiste già una base d'intesa per un biennale da 10 milioni di euro netti più bonus a stagione. Col Barça, invece, la trattativa è stata impostata su basi simili a quelle di Rakitic: indennizzo basso per i catalani e bonus legati a rendimento ed obiettivi raggiunti, personali e di squadra. Il tutto, ovviamente, in attesa che lo stesso giocatore trasformi il suo status in comunitario. Con Arthur e McKennie la Juventus ha esaurito gli slot disponibili per gli extracomunitari, per questo Suarez deve studiare e sostenere un esame di italiano. Il Pistolero in questi giorni si sta dividendo fra Ciutat Esportiva, dove sta continuando ad allenarsi, e i libri. Con l'obiettivo di conseguire l'attestato di lingua italiana B1 necessario per l'ottenimento del passaporto. Questione di tempo, ma tutto sembra oramai apparecchiato per lo sbarco di Suarez a Torino. Nonostante le fake news.