Luis Suarez scala posizioni. La Juventus stringe il cerchio per il suo nuovo centravanti

La candidatura di Luis Suarez per la Juventus prende sempre più corpo. Nelle scorse ore le parti si sono nuovamente aggiornate e hanno fatto ulteriori passi in avanti, col Pistolero che fra una partita a padel con Messi e un allenamento col Barça avrebbe già dato il proprio ok ai bianconeri.

Costo del cartellino e passaporto - Gli ostacoli che al momento frenano il suo sbarco al Torino sono essenzialmente due, posto che comunque in questo momento il Barcellona è evidentemente concentrato sul caso Messi. La Juventus vorrebbe avere Suarez a zero, sfruttando una risoluzione col Barça dopo che lo stesso giocatore è stato messo alla porta da Koeman. Il club catalano, invece, pretende un indennizzo per il suo attaccante. C'è poi il tema legato al passaporto: per le regole italiane, Suarez risulta essere extracomunitario e la società bianconera non ha slot liberi in tal senso (dopo aver preso Arthur e McKennie). Un dettaglio che non sembra preoccupare le parti in causa, anche se l'iter burocratico per ottenere la cittadinanza spagnola potrebbe ritardare di qualche giorno la fumata bianca.