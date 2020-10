Manchester United, la regina dell'ultimo giorno di mercato. Barcellona, deadline flop

vedi letture

Manchester United protagonista indiscusso dell'ultimo giorno di mercato: i red devils rispondono all'1-6 contro il Tottenham sistemando la fascia sinistra con Alex Telles dal Porto, l'attacco con Edinson Cavani e guardando al futuro con Amad Diallo, preso dall'Atalanta per un costo complessivo di 40 milioni (più il 15% sulla futura rivendita) e che si trasferirà in Inghilterra a gennaio. A questi si aggiungerà anche Facundo Pellistri, talento uruguayano di 18 anni in arrivo dal Penarol. Risponde l'Arsenal che decide di rompere gli indugi pagando la clausola rescissoria di 50 milioni di Thomas Partey. Con tanti ringraziamenti a Lucas Torreira, a fare il percorso inverso in direzione Atlético Madrid e Mattéo Guendouzi, prestato all'Hertha. I tedeschi hanno visto sfumare Reine-Adelaide, nonostante l'offerta di 25 milioni fatta pervenire al Lione fosse stata accettata. Restando in Germania, la parte del leone l'ha fatta il Bayern Monaco che si assicura ben tre giocatori: Choupo-Moting per l'attacco, Bouna Sarr per la corsia destra e Douglas Costa. Con tanti saluti a Cuisance, che va a Marsiglia a coprire il buco lasciato da Maxime Lopez, trasferitosi al Sassuolo. Il Paris Saint-Germain ufficializza Danilo Pereira e chiude per Rafinha dal Barcellona. I catalani, però, non riescono a prendere né Eric Garcia né Memphis Depay, chiudendo una campagna acquisti ai limiti del fallimentare.