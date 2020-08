Maurizio Sarri non è più il tecnico della Juventus. Così il club è arrivato alla decisione

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Juventus. Dopo le voci, le indiscrezioni e le reazioni delle scorse ore, ieri poco prima delle 15 la società bianconera ha emesso un comunicato ufficiale in cui annunciava l'addio del tecnico dopo una sola stagione. Alla Juventus, questa forte decisione, costerà qualcosa come 20 milioni di euro. Il tecnico infatti aveva un contratto in essere fino al 2022 da 6 milioni a stagione più premi. A questi, da aggiungere anche gli emolumenti previsti per tutto il suo staff.

La scelta maturata dopo la Champions - Inutile girarci intorno. Il clamoroso tonfo col Lione e la prematura eliminazione dalla Champions League hanno avuto un peso specifico decisivo, nella scelta del club. "Adesso ci prendiamo qualche giorno per pensare", aveva detto dopo il Lione il presidente Andrea Agnelli. Qualche giorno che evidentemente è diventato giusto qualche ora, visto che in meno di 24 ore è arrivato l'esonero. Troppo forte la delusione, nonostante il nono Scudetto consecutivo vinto dai bianconeri.

I problemi con lo spogliatoio - Per qualcuno, all'origine della scelta juventina ci sarebbe anche un'alchimia mai nata fra il tecnico ex Chelsea e buona parte dello spogliatoio bianconero. E non a caso i giocatori sono stati i primi a sapere della decisione della società, prima ancora che diventasse di pubblico dominio. A sostegno di questa tesi, da segnalare anche i like galeotti alla notizia dell'addio del tecnico di Emre Can, Mario Mandzukic, ma pure Douglas Costa.

I numeri di Sarri - E' rimasto un solo anno sulla panchina della Juventus, Maurizio Sarri. Ovvero tanto quanto Delneri, nel primo anno di Andrea Agnelli alla guida del club. In totale, Sarri ha guidato i bianconeri in 52 occasioni, con uno score finale di 34 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte (26 successi, 5 pareggi e 7 sconfitte in campionato). "Grazie di tutto, Mister Sarri", è stato l'ultimo congedo social del club bianconero verso il suo oramai ex allenatore.