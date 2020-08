"Mbappé potrebbe giocare qualche minuto". Tuchel fiducioso: il PSG sfida l'Atalanta

"Domani Mbappé potrebbe esserci". La vera notizia in vista della gara tra Atalanta e Paris Saint Germain è stata data in conferenza stampa da Thomas Tuchel, tecnico dei francesi che ha aperto alla possibilità che il suo miglior giocatore possa scendere in campo per uno scampolo di gara. Marquinhos invece predica la calma e sa che non sarà facile battere i nerazzurri: "Non importa come, ma vogliamo la semifinale", ha affermato il difensore brasiliano, che non vuole fallire l'appuntamento con la vittoria della gara del Da Luz.