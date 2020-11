McKennie e la Juventus come nuova casa. In Germania chiamato scimmia di m...

Sono dichiarazioni choc quelle di Winston McKennie, centrocampista della Juventus, che ha svelato come in Germania sia stato chiamato scimmia di m... rilanciando il problema del razzismo negli stadi della Bundesliga, solitamente considerati come territorio franco da questi epiteti e insulti. Il centrocampista statunitense ha poi parlato di Andrea Pirlo, che allena con grazia ma non parla molto. L'ambientamento sta proseguendo, perché McKennie all'inizio era preoccupato, ora invece pensa di avere trovato una nuova casa.