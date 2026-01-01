Ricerca
18:48Verre, Ladinetti e Polizzi in coro: "Questo Perugia può salvarsi, valiamo più della classifica"
18:37Roma, Mancini e il traguardo delle 300 presenze: "Un motivo d'orgoglio". E riavvolge il nastro dei r...
18:30Cagliari, Angelozzi: "Kilicsoy ci sta omaggiando delle sue giocate. Provato ad anticipare il riscatt...
18:16El Shaarawy: "In 300 partite con la Roma non mi sono mai risparmiato". E ricorda il 3-0 al Barça
18:14Via dall'Inter, Palacios assicura: "All'Estudiantes sono felice. Sono stato accolto molto bene"
18:12UfficialeCamoranesi allenerà Sensi: il tecnico italo-argentino torna sulla panchina dell'Anorthosis
17:58Live TMWParma, Strefezza: "In Grecia esperienza positiva. Adesso sono a Parma per giocare di più"
17:40Pellegrini: "Chi arriva alla Roma deve capire che è speciale. Ecco come interpreto il ruolo di capit...
17:08Udinese, Bertola: "Obiettivo resta la salvezza. Ma gare come quella con la Roma fanno pensare in gra...
16:51Inter, trasferta vietata? Biglietti ospiti a Sassuolo acquistabili ai non residenti in Lombardia
16:47Pisa-Sassuolo, Tonolini a Open VAR: "Durosinmi in fuorigioco, altrimenti sarebbe stato rosso a Muric...
16:38Cagliari, Angelozzi: "Se arrivo 17° sono il più felice del mondo, giochiamo contro delle corazzate"
16:06Open VAR, Tonolini: "Giallo giusto per McKennie su Troilo: non è grave fallo di gioco, quindi niente...
16:00Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il te...
15:59Parma, Kowalski torna in patria: finito il prestito alla Torrense, inizia quello al Miedź Legnica
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del "rischio". Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
