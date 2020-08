Messi chiede un incontro, il Barça risponde col rinnovo. Il racconto della giornata della Pulce

vedi letture

Nuova giornata incredibilmente densa di novità e indiscrezioni, quella riguardante Leo Messi ed il suo sempre più probabile addio al Barcellona. In mattinata si sono susseguite voci e conferme riguardanti la volontà della Pulce di non fare marcia indietro: la scelta di lasciare il Camp Nou è ponderata e definitiva, non c'è margine per un ripensamento nonostante la ferma volontà del Barça di trattenerlo fino al 2021, data della naturale scadenza del contratto. A meno che qualcuno non paghi la clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Poi, nel pomeriggio, il termometro è tornato a salire in maniera vertiginosa.

Botta e risposta col club - Come detto, la scelta di Messi è presa e difficilmente rivedibile. Ma la Pulce, a differenza di quanto fatto intendere con l'invio del burofax (che per molti era la premessa ad una battaglia legale), nel pomeriggio ha cercato di abbassare i toni tendendo la mano al Barcellona. Messi infatti avrebbe contattato il club per chiedere un incontro ufficiale col padre e con i suoi avvocati con l'obiettivo di trovare un compromesso, un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa. Tradotto, una via di mezzo fra la partenza a zero (come da opzione sul contratto, scaduta però il 10 giugno) e la clausola da 700 milioni che chiede il club.

La risposta, anche se non ufficiale, del Barcellona non si è fatta attendere ed è arrivata tramite Marca: "O ci vediamo per rinnovare il contratto o non c'è niente da negoziare", il pensiero di Bartomeu e della Junta Directiva che mai ha aperto all'addio dell'argentino. Un ulteriore strappo in una situazione già compromessa.

Ad oggi sembra difficile che possa presentarsi al raduno domenica - Neppure il tempo di riorganizzare le idee, che è arrivata la contromossa della Pulce. A darne notizia è stata Catalunya Radio, che spiega come su consiglio dei suoi avvocati Messi probabilmente non si presenterà domenica al raduno blaugrana per i test fisici e PCR. E, quindi, neppure alla ripresa degli allenamenti prevista per lunedì. Una ulteriore presa di posizione che, se confermata, creerebbe una spaccatura incolmabile. Sullo sfondo, ovviamente, restano le squadre interessate: il Manchester City su tutte, poi Inter, Manchester United e, notizia de L'Equipe, anche la Juventus.