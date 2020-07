Messi compare sulla Madonnina per Suning TV. Ma Marotta lo considera utopia

vedi letture

Nel giorno in cui l'ex presidente Massimo Moratti non è convinto dagli arrivi di Marotta e Conte a causa del loro passato juventino, l'Inter si trova a presentare su Suning TV la partita contro il Napoli con l'ombra di Messi sulla Madonnina come evento pubblicitario. Una scelta che ha scatenato una ridda di voci difficile da fermare, proprio nel momento in cui a Barcellona ci sono moltissimi problemi tra spogliatoio e dirigenza.

A riportare tutti sulla terra è stato Giuseppe Marotta, scettico a causa del fair play finanziario e soprattutto del fatto che sono cifre enormi che nessun club italiano può spendere. La realtà però rischia di oltrepassare la fantasia, un po' come successo con Cristiano Ronaldo due anni fa alla Juventus. Anche lì lo stesso amministratore delegato, ai tempi in bianconero, non avrebbe voluto investire in maniera così onerosa sul portoghese.