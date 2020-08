Messi ha comunicato al Barcellona di volersene andare subito. Intanto Setien viene esonerato

Sono giorni di passione in casa Barcellona, dopo la clamorosa batosta rimediata in Champions League per mano del Bayern Monaco. La bomba clamorsa arriva da Marcelo Bechler, corrispondente dalla Spagna di Esporte Interativo. Lionel Messi avrebbe comunicato alla dirigenza del Barcellona la decisione di lasciare il club a partire da questa sessione di mercato estiva. Le ragioni sono da ricondurre alla gestione societaria e dalla mancanza di pianificazione. L'umiliazione subita contro il Bayern (8-2) è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'argentino, ricordiamo, ha un contratto col Barcellona fino al 2021 ma ha una clausola che gli permette di svincolarsi con un anno d'anticipo. Da qualche settimana aumentano i rumors riguardanti un possibile trasferimento all'Inter, con il padre della Pulga che ha preso casa a Milano, vicino la sede del club nerazzurro.

Una notizia che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, ma che per adesso non ha riscontri ufficiali. Secondo indiscrezioni raccolte dal Mundo Deportivo, il club non avrebbe ricevuto nessuna comunicazione da parte della stella argentina. Né il presidente Josep Maria Bartomeu, né il CEO Oscar Grau, né il segretario tecnico Eric Abidal.

Nel frattempo il tecnico Quique Setien è stato esonerato. Non c'è ancora il comunicato ufficiale, ma il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu lo ha dichiarato ai microfoni di Tiempo de Juego

Adesso è caccia al sostituto: in pole ci sarebbe Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell’Olanda e legatissimo all’ambiente dopo i suoi trascorsi da giocatore. Il tecnico è legato ad un contratto con la Federazione e bisognerebbe pagare una buonuscita. Un altro nome sul taccuino della dirigenza, riporta Sky Sports UK sarebbe quello di Mauricio Pochettino ma sembrerebbe che l’ambiente non sarebbe gradito a causa dei suoi trascorsi all’Espanyol.

Secondo quanto riportato da Sky il piano B è rappresentato da una soluzione interna, ossia Francisco Javier García Pimienta. 46 anni, è l'allenatore del Barcellona B dall'aprile 2018. Nell'ultima stagione ha chiuso al secondo posto in Segunda Division B, l'equivalente della nostra Serie C.