Messi si libera di Setien e tiene in ansia il Barça. In Spagna insistono: l'addio è possibile

Il Barcellona senza Lionel Messi? Prima o poi, accadrà, perché neanche il fenomeno di Rosario è eterno. Ma potrebbe accadere anzitempo, perché la giornata appena chiusa è stata nuovamente segnata dalle innumerevoli voci sul futuro del numero 10 blaugrana.

Dall’Argentina e dalla Spagna insistono. Olé indica la porta, ma anche diversi media iberici (per lo più di ambiente madrileno, va detto) spingono: l’addio è possibile, non è dietro l’angolo ma quasi. Nel 2021 o anche in quest’estate. I vertici del Barça silurano Setien, mai troppo amato da Messi già prima del pesantissimo 8-2 subito dal Bayern Monaco, anche per provare a tenersi stretto il proprio capitano. Ma il mondo si chiede dove può andare.

Inter o Guardiola? Suning si muove, e solo il Fair Play fa pensare che l’affare sia impossibile, perché la proprietà nerazzurra ne avrebbe, eccome, il potenziale. Sogno e suggestione, per ora il mercato interista resta confinato in quest’ambito. E poi c’è Manchester: Guardiola resta al City, il Barça ha scelto di puntare su Koeman e il clamoroso ritorno è già finito prima ancora di essere abbozzato anche solo come idea. Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna?