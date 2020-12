Mezzo sospiro di sollievo per Mertens. Ma il Napoli contro la Lazio avrà l'attacco decimato

vedi letture

Poteva andare peggio. Potrebbe essere questa la sintesi del pensiero in casa Napoli in merito all'infortunio accusato da Dries Mertens durante la sfida persa contro l'Inter. Per il belga, sostituito per un problema alla caviglia, si temeva l'interessamento di tendini e legamenti, fatto che avrebbe dilatato notevolmente i tempi di recupero e rientro in campo. Invece gli esami sostenuti ieri, pur confermando un danno importante, hanno escluso le complicazioni temute. Il comunicato del Napoli parla infatti di "trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale" ma, come detto, nessuna lesione ossea o ai legamenti. Le condizioni del giocatore saranno meglio rivalutate fra 3 settimane, ma la sensazione è che il mirino per il rientro possa iniziare ad esser puntato verso il 10 gennaio. E comunque, in attesa degli sviluppi clinici, Mertens dovrebbe esser presente il 20 gennaio per la PS5 Supercup (Supercoppa Italiana) contro la Juventus.

Gattuso intanto, in vista della prossima sfida contro la Lazio del 20 dicembre, dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco. Oltre a Mertens, infatti, mancheranno anche l'infortunato Osimhen e lo squalificato Lorenzo Insigne.