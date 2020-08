Mihajlovic positivo al Covid-19: con lui anche altri giocatori di Serie A

Torna a farsi sentire prepotente l’ombra del Covid-19 sul calcio italiano. Nella giornata di oggi, infatti, sono state comunicate le positività di diversi tesserati al Coronavirus. Tra questi c’è Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che ha da poco combattuto contro la leucemia. L’allenatore serbo è asintomatico ed è stato posto in isolamento per le prossime due settimane. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e collaboratori della prima squadra. Tre positività anche in casa SPAL. I tre tesserati sono tutti asintomatici e sono attualmente in isolamento domiciliare. Nella giornata di ieri Kevin Bonifazi aveva anticipato la notizia della propria positività al Covid-19.

Anche la Fiorentina, tra i club più colpiti durante la prima ondata, paga nuovamente pegno con due positivi. Si tratta di Erick Pulgar e Simone Ghidotti, ambedue asintomatici e già in isolamento. Due atleti positivi anche al Benevento. Infine positivo anche un ex giocatore di Serie A. Si tratta di Miralem Pjanic, centrocampista che al termine della stagione ha lasciato ufficialmente la Juventus per trasferirsi al Barcellona.