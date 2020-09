Mihajlovic torna alla normalità: il Bologna riabbraccia il suo guerriero Sinisa

Ritorno alla normalità per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, che un anno fa di questi tempi combatteva, per poi vincere, una battaglia ben più delicata, ha infatti superato il contagio da Covid-19, dopo il secondo tampone che ha confermato la negatività al Coronavirus. Una bella notizia per lui e per i giocatori rossoblù. Che hanno sempre sentito la sua grinta dalla distanza, un precampionato dopo l'altro, e ora ritrovano il loro guerriero, sempre più forte. E sempre più pronto ad aggredire la prossima Serie A.