Milan all'esame Parma ancora senza Ibrahimovic. Che intanto mantiene alta l'attenzione del gruppo

C'è un Milan che migliora il proprio ranking UEFA grazie al successo nel girone di Europa League e un Milan che si concentra sul riprendere nel migliore dei modi il percorso in campionato. La sfida contro il Parma sarà l'ennesimo banco di prova per gli uomini di Pioli, attesi da una ulteriore conferma per mantenere a distanza le affamate inseguitrici. Per farlo, però, dovrà fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic. Salvo colpi di scena, infatti, lo svedese non sarà presente contro i ducali visto che anche ieri si è allenato a parte. A parole, invece, Ibra è più attivo che mai e mette in guardia i suoi: "Siamo in ottima forma, ma non abbiamo ancora vinto niente", il messaggio filtrato tramite la BBC.

Chi utilizza metodi e parole diverse è invece Stefano Pioli: "Al Milan sono al posto giusto al momento giusto", ha detto il tecnico a Sportweek, nel corso di un'intervista la cui versione integrale sarà disponibile solo da questa mattina. Insomma, Pioli ci crede. E sa che oggi il modo migliore per motivare il gruppo è proprio quello di iniziare a flirtare con un successo che in casa rossonera manca oramai da troppo tempo.