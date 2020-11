Milan da scudetto: due scontri diretti vinti e un Ibra che macina record. Ma si fa male

vedi letture

Un Milan da scudetto, che espugna il San Paolo dopo 10 anni. Allora fu decisivo Ibrahimovic, allora fu scudetto. Stavolta, a differenza di allora, i rossoneri vincono 3-1 e non 2-1. E lo svedese segna non uno, ma due gol. Dopo aver battuto l'Inter nel derby arriva il secondo successo in uno scontro diretto, per giunta in trasferta per gli uomini di Pioli, assente causa Covid-19 e ben rimpiazzato da Daniele Bonera. Decisivo come detto Zlatan Ibrahimovic, che incorna perfettamente un traversone di Théo nel primo tempo e poi si prende il lusso di segnare anche di ginocchio nella ripresa. Mertens riapre le speranze, Bakayoko le chiude quasi subito per un cartellino rosso, infine a mettere il punto finale è il norvegese Hauge, al primo gol in Serie A. Applaude i suoi uomini Daniele Bonera, all'esordio di fatto da allenatore. E consapevole che questo gruppo stia costruendo qualcosa di importante. Milan primo, a +2 sulla rivelazione Sassuolo. E che si gode i record di Ibrahimovic, capocannoniere con 10 reti peraltro segnate in sole 6 partite. Ma al tempo stesso spaventato dalle condizioni del suo fuoriclasse, uscito a undici minuti dalla fine per problemi al flessore. Le sue condizioni, così come quelle di Saelemaekers, saranno valutate in giornata.