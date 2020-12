Milan, la notte delle riserve è più dolce che mai. Primo posto, inglesi schivate al sorteggio

Anche una partita apparentemente inutile sulla carta diventa una notte da incorniciare per il Milan: vittoria a Praga con una squadra completamente ridisegnata. Buone indicazioni da parte di chi è sceso in campo e la sensazione che stia veramente nascendo la stella di Hauge, anche stavolta decisivo. Dulcis in fundo, il regalo inaspettato del Celtic, che pur eliminato batte il Lille e permette ai rossoneri di vincere il girone.

Contro lo Sparta decide un'altra prodezza di Jens Petter Hauge, al terzo gol in Europa League col Milan, quarto complessivo con i rossoneri. Il norvegese è il migliore in campo inevitabilmente, ma condivide questo status con Ciprian Tatarusanu, decisivo in un paio di occasioni a mantenere il risultato di 0-1 che vale il primato.

E ora il sorteggio, che avverrà lunedì a Nyon. La cosa più importante, nonché insperata, si è concretizzata: il Milan è testa di serie ed eviterà le quattro inglesi, vero spauracchio. Oltre ad Ajax e Bayer Leverkusen, fra le altre. Occhio a Real Sociedad e Benfica, che l'urna potrebbe riservare ai rossoneri.