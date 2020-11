Milan-Napoli cambiata dal Covid: in rossonero tocca a Bonera. E Gattuso perde a Hysaj

Una sfida al vertice cambiata, da una parte e dall’altra, dal Covid-19. È questa la fotografia di Milan-Napoli, scontro per il primo posto in classifica, in programma domenica alle 20,45.

QUI MILAN - Dopo Stefano Pioli, mancherà anche il suo vice, Giacomo Murelli, risultato positivo al tampone di controllo. Toccherà così a Daniele Bonera., che ha conseguito a settembre il master Uefa Pro di Coverciano per guidare squadre di Serie A. Al suo fianco vi sarà Davide Lucarelli, storico collaboratore di Pioli, nonché la squadra di match analyst del Diavolo. E Pioli? Guarda tutti dall’alto. In senso letterale: il tecnico segue gli allenamenti con un drone e nel weekend “catechizzerà” i giocatori in riunioni tecniche a distanza.

QUI NAPOLI - Gattuso, contro il suo ex compagno di squadra (in foto, insieme i due hanno giocato 93 partite) dovrà fare a meno di Elseid Hysaj. Il terzino, titolare in 5 delle 6 gare di campionato giocate dagli azzurri, è infatti risultato positivo ai tamponi effettuati con la nazionale e rimarrà in isolamento in Albania. Ma a preoccupare Ringhio c’è anche la situazione di Tiemoué Bakayok, anche se in questo caso non dovrebbe trattarsi di contagio da Coronavirus: il centrocampista francese è infatti a casa con la febbre alta. I tamponi effettuati sul gruppo squadra hanno dato esito negativo, ragion per cui l’ipotesi Covid è al momento esclude. Ma Gattuso spera che l’influenza passi quanto prima.