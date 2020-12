Milan, ormai sei grande. Anche senza i big doma la Samp e lo scudetto non è utopia

Il Milan supera la prova del nove. Batte la Sampdoria, in trasferta, in condizioni complicate: senza Ibrahimovic e Leao davanti, privato anche dal leader difensivo Kjaer e con Bennacer a dare forfait in mattinata. Fa sua la partita, si mantiene a +5 dall'Inter e trova l'ottavo successo in dieci partite. Una prova di maturità che la candida senza se e senza ma nella lotta al titolo. 30 partite consecutive a segno in Serie A, 12 con almeno due reti segnate. E un dato eloquente: questa squadra riesce a camminare con le proprie gambe, perché nonostante gli indubbi meriti di Ibrahimovic, senza lo svedese su 8 partite ha vinto 7 volte, pareggiandone una. Il gruppo è compatto e chi entra dalla panchina si rivela decisivo: è il caso di Hauge che dà il la all'azione del 2-0, segnato da Castillejo, entrato da un minuto. Una squadra che gioca un'ottima partita, con quasi tutto il gruppo ben sopra la sufficienza. Stefano Pioli si gode il momento e applaude i ragazzi, riconoscendone la maturità. Scudetto? Forse per scaramanzia, ma il tecnico non colloca i rossoneri tra i favoriti.