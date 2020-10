Milan, Pioli prima dell'Udinese: "Siamo primi e vogliamo restarci. Bene il recupero di Gabbia"

vedi letture

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato in sala stampa il match di domani contro l’Udinese, confermando la volontà dei rossoneri di rimanere il più a lungo possibile in vetta alla classifica: “Se sono stupito da questo Milan? No, stupito no perché ho sempre avuto tanta fiducia nei miei giocatori. Speravo in questa crescita e queste prestazioni, poi è chiaro che mi piace essere positivo ma è difficile che qualcuno potesse pensare a questi risultati. Incontreremo difficoltà, domani sarà pieno di insidie contro un avversario tosto. C'è tanta attenzione per la sfida di domani. Per noi la partita di domani è la più importante. Le partite non si vincono sulla carta, tutte le partite valgono tre punti. Siamo in testa e anche domani vorremo rimanerci".

Sullo scetticismo che circonda il primato del Milan: “Ognuno ha la sua opinione, a noi interessa dare il massimo partita per partita. Sappiamo che il calcio è un ambiente senza equilibrio ma noi dobbiamo averlo. Stiamo dimostrando consapevolezza nel modo di giocare. Il calcio è bello perché tutti ne possono parlare, è giusto accettare le critiche. Noi dobbiamo dimostrare partita per partita che siamo competitivi. Possibilità di Scudetto? I miei giocatori sono convinto di essere forti, bene che pensino così. Domani sarà un'altra occasione per dimostrarlo. Le parole vanno bene solo se dimostrate dai fatti. Dobbiamo avere entusiasmo, il nostro obiettivo è vincere e divertirci, di fare un calcio che ci piace. I giocatori devono sempre pensare positivo".

Infine chiosa su Gabbia, che è tornato a disposizione dopo aver superato il Covid-19: "Sicuramente è molto importante. Matteo si è fatto trovare pronto quando la squadra aveva bisogno, le sue prestazioni sono state di buon livello. Mi auguro che possa ritrovare presto la condizione. Sono soddisfatto anche di Duarte. Ha delle buone qualità che ci saranno utili".