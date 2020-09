Milan, senza Ibra ci pensa Colombo: rossoneri vincenti nell'ultimo test stagionale

vedi letture

Nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ben figura nel test amichevole disputato oggi contro il Brescia, l’ultimo prima dell’esordio nei preliminari di Europa League. 3-1 il risultato finale in favore dei rossoneri nel match che ha segnato l’esordio dei nuovi acquisti Tonali e Tatarusanu. Senza Ibra sono le reti di Kessie, Colombo e Castillejo a decidere la sfida, intramezzate dalla rete di Ghezzi al 74’. Un buon test che conferma il momento di forma positivo per la formazione di Stefano Pioli, che ha battuto in precampionato anche Novara, Monza e Brescia realizzando in totale 16 gol e subendone 5. Adesso tutte le attenzioni sono proietta alla sfida di giovedì contro lo Shamrock Rovers. Pioli spera per quella sfida di poter recuperare l’attaccante svedese, che sta recuperando da un trauma conclusivo alla gamba destra che lo aveva tenuto fuori già nel match contro il Vicenza.

Intanto Ciprian Tatarusanu ha commentato così la gara: “Donnarumma? Nessuno se lo aspettava così, ma Gigio ha dimostrato subito di poter giocare in una big come il Milan. Oggi ha acquisito maggiore esperienza ed è ancora più forte di prima. Spero di creare un bel rapporto con lui e di prepararci insieme nel migliore dei modi. Ibra? Per un portiere è importante allenarsi con calciatori come lui”.