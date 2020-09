Milik-Dzeko, più che domino è 'effetto statico': la Roma attende, la Juventus non si sbilancia

Una partita a scacchi sarebbe più movimentata. Dopo la possibile fumata bianca negli ultimi giorni, la trattativa Milik-Roma ha subito una frenata: la conseguenza inevitabile ha riguardato da vicino la Juventus ed Edin Dzeko, in panchina nel pareggio per 0-0 sul campo dell'Hellas Verona. Le tante voci hanno spinto il club capitolino a emettere un comunicato: "In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore".