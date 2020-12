Milik-Llorente in uscita, Mertens-Osimhen tornano in città. Mercato e infortuni, il punto sul Napoli

Nella giornata di oggi il Napoli di Gennaro Gattuso si ritroverà a Castel Volturno per riprendere la preparazione dopo la sosta di Natale. Col ritorno a lavoro, il tecnico azzurro avrà modo di valutare anche le situazioni dei singoli per quel che riguarda gli infortunati: Lozano e Demme non destano preoccupazioni e pure Kalidou Koulibaly sembra vicino al rientro. Discorso diverso per Osimhen e Lozano: i due rientreranno in città mercoledì e a quel punto lo staff sanitario li prenderà in carico per valutare l'evolvere dei loro guai fisici. La speranza, per entrambi, è di rientrare nella prima metà di gennaio per essere al meglio il 20 gennaio nella Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Mercato e rinnovi - In fatto di prolungamenti, la situazione più spinosa è quella riguardante Fabian Ruiz: scadenza 2023, la strada per il rinnovo è ricca di insidie. De Laurentiis per questo potrebbe anche acconsentire ad una cessione, ma la base d'asta resta alta, almeno 50 milioni di euro. Quindi la situazione Arek Milik: il polacco certamente non rinnoverà e anzi, a gennaio si cercherà una sistemazione per evitare di perderlo a zero a giugno. Juventus, Roma e Fiorentina si sono interessate, dall'estero continuano ad arrivare attestati di stima, ma anche in questo caso il Napoli non cede sulla valutazione: non meno di 18 milioni di euro. In uscita anche Fernando Llorente. Capitolo acquisti: Giuntoli è a lavoro per Emerson Palmieri ma è necessaria la cessione di Ghoulam. In ottica futura, piace il difensore Vuskovic dell'Hajduk Spalato.