Milik-Roma e Dzeko-Juventus, i tempi si allungano. E i giallorossi chiedono lo sconto

Poteva essere il giorno di Arkadiusz Milik alla Roma, invece la situazione si è bloccata in due tempi nella giornata di oggi. Prima mancava l'accordo sulla multa del 5 novembre, quella per l'ammutinamento con Ancelotti. C'è comunque grande ottimismo per chiudere la trattativa, mentre la Roma punta anche a Gianluca Scamacca, l'anno scorso al Torino.

La trattativa in stand by blocca anche quella per Dzeko alla Juventus, che in questo momento non è assolutamente saltata, solo slittata più in avanti nel tempo. Milik nelle ultime ore avrebbe trovato l'accordo ma adesso è la Roma a chiedere lo sconto.