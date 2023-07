Milinkovic-Savic è dell'Al-Hilal: operazione chiusa. 40 milioni alla Lazio, 60 in tre anni al calciatore

Sergej Milinkovic-Savic è virtualmente un giocatore dell'Al-Hilal. La trattativa è stata chiusa nella tarda serata di ieri e adesso mancano davvero soltanto le visite mediche del centrocampista e l'annuncio ufficiale da parte del club arabo. Il serbo saluterà dunque la Serie A e la Lazio, per trasferirsi lontano dal calcio che conta e andando però a rimpolpare la colonia di grandi giocatori che hanno deciso di andare in Arabia Saudita.

Le cifre.

Milinkovic-Savic firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026, quindi per i prossimi tre anni, e percepirà, come anticipato anche nel corso degli ultimi giorni, ben 20 milioni di euro a stagione. Alla Lazio andranno invece 40 milioni di euro, con i biancocelesti che incasseranno la cifra che avevano messo in preventivo senza rinforzare una diretta concorrente, né in Italia né nel resto d'Europa, visto anche che il prossimo anno i capitolini giocheranno la Champions League, affrontando dunque le migliori squadre d'Europa.