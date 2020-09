Mkhitaryan resta a Roma: l'armeno saluta l'Arsenal e punta alla continuità in giallorosso

L'Arsenal comunica, lui conferma, la Roma retwitta e si tiene stretta Henrik Mkhitaryan. L'armeno saluta così in via definitiva i Gunners. Dove, 9 gol in 59 presenze, ha lasciato qualche sprazzo e poco di più. Nella Capitale, molto altro: superate le difficoltà fisiche di inizio stagione, il classe '89 è stato tra i migliori nella altalenante stagione dei giallorossi di Fonseca. Averlo a pieno servizio, per tutto il campionato, è a questo punto la grande speranza della Roma: il primo passo è stato fatto, anche in maniera ufficiale. Ora sta a lui: i numeri ci sono, basta aggiungervi la tranquillità.