Napoli, debutto perfetto. Lozano ritrovato e subito Osimhen show: "Ha una marcia in più"

Buona la prima per il Napoli e per Victor Osimhen. Al Tardini, in una gara valida per la prima giornata di campionato, la squadra di Gattuso ha avuto la meglio e vinto 2-0 grazie alle reti realizzate nella mezz'ora finale da Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Dopo un'ora di equilibrio e poche emozioni, decisivo l'ingresso del centravanti nigeriano, che ha spezzato in due la difesa emiliana e aperto gli spazi ai suoi compagni di squadra. "Osimhen ha una marcia in più, ma oggi era giusto partire senza di lui", ha detto Gattuso nel post-gara. Il tecnico del Napoli ha elogiato Lozano, impiegato dal primo minuto, e sul futuro di Koulibaly s'è espresso così: È uno dei difensori più forti al mondo, mi ha sempre dato grande disponibilità. Mi dispiacerebbe molto perderlo, ma a volte i numeri sono importanti. Il Napoli qualcosa deve fare, egoisticamente se rimane sono contento".