Napoli, il buon calcio non basta. La differenza la fa la mentalità e la vetta ora è a sei punti

L'ultima volta che il Milan espugnava il San Paolo, Rino Gattuso era ancora un calciatore ed era presente quella sera, come giocatore dei rossoneri. Ibrahimovic compagno di squadra, allora come stavolta decisivo. Un ko per 1-3 forse severo per quanto visto in campo, con i partenopei che dopo aver incassato la prima rete hanno reagito schiacciando anche in alcuni frangenti della partita gli avversari. Ma non trovando la giusta lucidità per la zampata. Venendo infine puniti da un avversario che si è dimostrato più pratico e lucido. Basti pensare all'espulsione di Bakayoko, avvenuta due minuti dopo la rete di Dries Mertens che aveva ridato l'illusione di rimonta. Per questo mastica amaro Gattuso, che dieci anni dopo quel Napoli-Milan 1-2 oggi è allenatore del Napoli. Il tecnico, pur sottolineando come il Milan non sia stato superiore per gioco espresso, abbia comunque mostrato la mentalità giusta, a differenza dei suoi uomini, a volte troppo "professori". Terza sconfitta in campionato, considerando anche quella a tavolino contro la Juventus. E vetta che ora dista sei punti. Iniziano ad essere tanti, nonostante il buon gioco espresso in questa stagione.