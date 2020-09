Napoli, niente amichevole contro lo Sporting: sfida annullata per rischio Covid-19

Niente test amichevole per il Napoli, che oggi sarebbe dovuto scendere in campo contro lo Sporting Lisbona. Come annunciato dal club portoghese, la sfida non si è giocata poiché "non sono soddisfatte le condizioni necessarie per lo svolgimento della partita". Tra le fila lusitane erano infatti risultati positivi al Covid-19 ben tre giocatori (dalle indiscrezioni si tratterebbe di Rodrigo Fernandes, Pedro Gonçalves e Nuno Santos), già messi in isolamento. Il resto della squadra e dello staff tecnico si è sottoposto oggi ai tamponi, ma intanto è stato ritenuto doveroso non rischiare. Lo Sporting avrebbe voluto giocare ugualmente, mentre la Direzione Generale ha deciso per l’annullamento. Il Napoli si è comunque allenato allo stadio José Alvalade di Lisbona in attesa di capire se verrà organizzato in extremis un altro test amichevole prima dell’inizio del campionato.