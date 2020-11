Nations League, il Belgio domina contro l'Inghilterra. La Danimarca si salva grazie a Eriksen

vedi letture

Domenica densa di emozioni in Uefa Nations League, con tante partite che hanno indirizzato l'ultima giornata della competizione. L'Olanda vince contro la Bosnia , ora gli azzurri saranno comunque costretti a vincere per poter chiudere in prima posizione e volare alla final four. Nel gruppo 2 il Belgio mantiene le distanze sulla Danimarca vincendo 2-0 contro l'Inghilterra: Mertens e Tielemans non sbagliano, ora la compagine belga ha a disposizione un doppio match ball per la sfida contro Eriksen e compagni, che hanno vinto in pieno recupero nella gara contro l'Islanda.