Né Zidane né Inzaghi: la Juventus ha scelto il 'Maestro' Andrea Pirlo. Contratto fino al 2022

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus . Alquanto a sorpresa, la 'Vecchia Signora' ha ufficializzato già in serata il nome del dopo-Sarri in panchina. Niente Zidane , grande sogno del presidente Agnelli. Niente ritorno di Massimiliano Allegri. Niente Simone Inzaghi, altro profilo molto gradito per quanto riguarda il made in Italy. Scartato pure Mauricio Pochettino.

Il nuovo ciclo della Juventus, dopo il fallimento in Champions e un solo anno agli ordini di mister Sarri, guarda indietro e riparte dalle sue radici più recenti: dal 'Maestro' Andrea Pirlo, capace di ottenere una storica promozione da tecnico dell'Under 23 bianconera a nuova guida della prima squadra nel giro di appena dieci giorni di tempo.