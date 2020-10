Nessun problema per Simone Inzaghi e la Lazio. Oggi c'è il Borussia di Haaland

Non c'è nessun problema fra Simone Inzaghi e la Lazio. A sostenerlo è stato lo stesso tecnico alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund che varrà come esordio. Qualche scriocchiolio per la panchina del tecnico, con voci su Allegri che però sono state allontanate. Certo è che ci sono dei problemi fisici per gran parte della squadra, tanto che Parolo è in dubbio.

Sul banco c'è anche la questine Immobile, incapace di segnare in Nazionale, ma che torna a disposizione dopo la squalifica in campionato. In compenso l'allenatore tedesco Favre decide di fare pretattica, spiegando come Haaland e Reus non possano essere sfruttati troppo.