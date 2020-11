Niente primo posto: il Sassuolo resta a bocca asciutta con l’Udinese

vedi letture

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, dipende da come lo guardi. Roberto De Zerbi ospita l’Udinese e non la batte, per l’ottava volta in carriera: il sogno di una notte da primo in classifica sfuma così, impatta sullo 0-0 imposto ai fumosi neroverdi dalla solidità dei friulani. Spento l’attacco ma resistente la difesa: è questo il contraltare, perché se si vuole vincere l’importante è non perdere. Il Sassuolo non lo fa, per la settimana volta consecutiva in questo campionato ed è un record per i neroverdi non più tanto modesti ma decisamente sognatori. In grande, anche se ancora una volta il salto in alto è mancato. Forse, anche perché mancava una torre.