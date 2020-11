Non solo i tre punti: la porta del Bologna si è finalmente chiusa, quarantuno partite dopo

Può essere una vittoria di misura contro il Crotone, un 1-0 per tutta la prima parte neanche troppo convincente a volerla dire tutta, un appuntamento con la storia per il Bologna? A quanto pare sì, perché Sinisa Mihajlovic e i suoi ragazzi nel pomeriggio del Dall'Ara, oltre a portarsi a casa l'intera posta in palio, hanno messo fine ad un'emorragia, quella dei gol subiti, che stava diventando imbarazzante, ma che soprattutto stava per raggiungere l'apice di quanto si sia mai visto nel massimo calcio professionistico europeo. Invece no, il Bordeaux del '60 è solo sfiorato e non raggiunto, e le parate di Skorupski contribuiscono alla chiusura della porta, evento al quale forse non era più neanche abituato. Al resto, invece, ci pensa il solito bomber aggiunto Soriano: anticipato di un capello - è veramente il caso di dirlo - il compagno Palacio per il quinto gol in campionato e tre punti che portano su la squadra rossoblu.