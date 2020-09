Non solo Morata: Suarez all'Atletico, Dzeko resta a Roma. E Milik? Come finisce il valzer dei 9

Morata alla Juventus, Luis Suarez all'Atletico Madrid. Finisce così l'intrigo dei centravanti in salsa latina, che ha visto protagonista anche la società bianconera. Salutato il Barcellona, l'attaccante uruguaiano sceglie una squadra lontana dalla filosofia dei blaugrana, quella cholista di Simeone. Che però ben si confà alle sue caratteristiche.

E gli altri protagonisti? Dzeko resta a Roma, salvo sorprese. Contenti i giallorossi, che in fin dei conti al bosniaco avevano dato il via libera ma se lo tengono stretto ben volentieri. E contento anche Edin, che alla Juve aveva detto sì ma nella Capitale è leader come a Torino non sarebbe stato. Più complicato leggere la situazione di Arek Milik: sedotto e abbandonato prima dalla Juve e poi dalla Roma. In Italia è difficile possa rimanere, aspetta di sentire forti le sirene della Premier League.