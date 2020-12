Nulla da rimproverarsi per Ranieri: a Napoli si è vista la solita, solida Sampdoria. Non è bastata

"Peccato". Si potrebbe riassumere con questa singola parola la reazione di Claudio Ranieri, da sempre un signore del calcio per atteggiamenti e modi di fare, dopo la sconfitta della sua Sampdoria a Napoli. Nel tempio fresco di intitolazione a Diego Armando Maradona, la sua squadra ha messo in campo la solita, grande organizzazione tattica e solidità data da quel vecchio volpone che siede in panchina, in grado di imbrigliare totalmente il Napoli per i primi 45', tanto da rientrare negli spogliatoi in vantaggio di un gol. Poi il gap qualità nelle due rose, in particolare nelle panchine, ha fatto la differenza: bravo Gattuso (che ha anche sostenuto la modernità del collega nel post-gara) a cogliere l'attimo, inserendo subito Petagna e Lozano per rovesciare l'inerzia di un pomeriggio che ha girato del tutto. Nonostante gli sforzi di un'ottima Samp, meno pericolosa però nel secondo tempo e costretta più spesso all'arroccata dai padroni di casa, alla fine è arrivata una sconfitta. Nessun dramma, ora il modo migliore per ripartire sono i punti, con queste prestazioni non c'è da aver paura. Di nessuno. Parola di Claudio Ranieri.