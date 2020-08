Oggi l'incontro Conte-Zhang, si decide l'Inter. Intanto traballa la posizione di Ausilio

Oggi potrebbe essere il giorno della verità per Antonio Conte, anche se la deadline per il suo futuro in realtà sarà solamente venerdì. Il summit fra il presidente, la dirigenza e il tecnico può produrre la permanenza di Conte soprattutto in caso gli vengano dati poteri importanti, sul mercato, ma anche un cambio nella veste del direttore sportivo, perché Petrachi rischia di essere una buona scelta per calmare gli animi.

Questo porta alla posizione di Piero Ausilio, attualmente tutt'altro che salda, visto che le trattative sono praticamente tutte in stand-by, a parte la pista che porta a Sandro Tonali, obiettivo sia con la permanenza di Conte sia con l'addio per uno fra Allegri e Pochettino.